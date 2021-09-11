يقتل رجلاً وسط مدينة نيويورك "فيديو"

المصدر: وكالات

نشرت شرطة نيويورك مقطع فيديو مروعاً يظهر لحظة وقوع جريمة قتل لشخص على يد رجل كان يتظاهر بإصلاح سيارته في أحد شوارع المدينة.

ويظهر الضحية ويدعى جيرمين ديكسون "46 عاما" في المقطع المقتضب، المأخوذ من كاميرا مراقبة قريبة، وهو يعبر الشارع قبل أن يصعد سيارة دفع رباعي، عندما بدأ المشتبه به يركض نحوه وبعد ثوان أطلق عدة رصاصات على ديكسون من مسافة قريبة،وتم إعلان وفاة الضحية في مكان الحادث،بحسب "قناة الحرة".

وقالت شرطة نيويورك إن المشتبه به "رجل ذو بشرة داكنة شوهد آخر مرة يرتدي قبعة سوداء وقناعاً للوجه وملابس سوداء".

وأضافت أن القاتل هرب من مكان الحادث بسيارة نيسان سيدان بيضاء اللون، فيما تم رصد مكافأة قيمتها 3500 دولار لأي شخص يدلي بمعلومات تؤدي لاعتقاله.