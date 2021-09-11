الأردن .. بركه مياه حمراء اللون غامضة قرب البحر الميت

المصدر: وكالات

فوجئ سكان منطقة الأغوار بمحافظة الكرك الأردنية،بعد أن تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لبركة حمراء في الأردن قرب البحر الميت.

وبحسب سكاي نيوز عربية، فقد لوحظ وجود تجمع للمياه وقد صبغت كاملة باللون الأحمر وتبين أنها تنبع من عيون الماء في أعلى الجبال بغور الحديثة وتتجمع في أجزاء من الحفر الانهدامية التي تشكلت بعد انحسار مياه البحر الميت على مدى سنوات.



وقال الناطق باسم وزارة المياه الأردنية عمر سلامة إن البركة الحمراء التي ظهرت في منطقة البحر الميت معزولة عن البحر، ولا تصب فيه، وبين أن فرقا مختصة من وزارة المياه أخذت عينات لفحص البركة التي تحوي المياه الحمراء، وتم إرسالها إلى المختبرات لتحليلها والتأكد من مصدرها، وسيتم الإعلان عن النتائج فور صدورها.

المهندس ياسين الكساسبة مدير زراعة في الأغوار الجنوبية، قال ان المديرية تقوم بالكشف على الموقع وتحديد الأسباب التي عملت على تلون المياه باللون الأحمر، ورجح أن تكون بسبب وجود البكتيريا والطحالب الحمراء والتي يتغير لونها مع وجود أشعة الشمس ما يعكس ذلك على لون المياه.

ومنذ سنوات، تنحسر مياه البحر الميت بشكل متسارع ويحطم أرقاما قياسية عالمية في معدل انخفاض مستوى مياهه المقدر بنحو 102 متر سنويا، نتيجة لارتفاع معدل التبخر وانخفاض معدلات هطول الأمطار بالإضافة لتراجع كمية المياه التي كانت تصل للبحر الميت من نهر الأردن، نتيجة إقامة السدود والتجمعات المائية والمشاريع على منابع أنهار بحيرة طبريا الواقعة ضمن مسار نهر الأردن الذي كان يغذي البحر الميت.