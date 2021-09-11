بريطانيا.. ضبط طني كوكايين بقيمة 190 مليون يورو في يخت

المصدر: د ب أ

أعلنت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا "إن.سي.إيه" اليوم "السبت" ضبط أكثر من طني كوكايين بقيمة سوقية تقارب 190 مليون يورو على متن يخت فاره قبالة ساحل بريطانيا.

وأوضحت الوكالة أنه تم القبض على ستة رجال كانوا على ظهر اليخت الذي كان يبحر على مسافة نحو 80 ميلا من ميناء بلايموث، جنوبي انجلترا، وذكرت الوكالة أن المقبوض عليهم بريطاني وخمسة رجال من نيكاراجوا.

وشارك في عملية الضبط أفراد من الشرطة الاتحادية الأسترالية بالإضافة إلى قوة حرس الحدود.

وتم سحب اليخت القادم من الكاريبي إلى الميناء مساء أمس الأول الخميس حيث تم ضبط الكمية الكبيرة من المخدرات على متنه.