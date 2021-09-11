65 قطعة فنية بـ 600 مليون دولار في مزاد

المصدر: (نيويورك - أ ف ب)

تُعرض 65 قطعة فنية لبابلو بيكاسو وآندي وارهول ومارك روثكو وألبرتو جاكوميتي يملكها زوجان ثريان منفصلان من نيويورك للبيع في مزاد علني تقيمه «سوذبيز» قريباً وتقدّر قيمتها الإجمالية بنحو 600 مليون دولار.

على ما أعلنت دار المزادات. وقال الرئيس التنفيذي لـ«سوذبيز» تشارلز ستيوارت خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت إن الدار كُلفت تنظيم المزاد في نوفمبر ومايو المقبلين على 65 قطعة تشكّل «أكبر مجموعة من أعمال الفن الحديث والمعاصر لم يسبق طرحها في السوق». وأوضحت دار المزادات أن القيمة الإجمالية المخمنة للوحات تبلغ حوالي 600 مليون دولار هي الأعلى على الإطلاق لبيع مجموعة أعمال تنتمي إلى الفن المعاصر والحديث.

وتعود ملكية المجموعة لقطب العقارات في نيويورك هاري ماكلو وزوجته السابقة ليندا، لكن القضاء لم يتوصل إلى تحديد قيمتها خلال طلاق الزوجين الذي أثار اهتماماً إعلامياً واسعاً في أواخر العقد الثاني من القرن الحالي.