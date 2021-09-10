مصر.. جنازة مهيبة لرجل الأعمال محمود العربي "فيديو"

المصدر: البيان

شارك آلاف المواطنين المصريين في تشييع وأداء صلاة الجنازة على جثمان رجل الأعمال محمود العربي رئيس مجلس إدارة "مجموعة العربي"، وذلك بقرية أبو رقبة في محافظة المنوفية في مشهد تقشعر له الأبدان.

ونعى أهالى القرية الفقيد، مؤكدين أنه كان بمثابة الأب الروحي لجميع أبناء القرية، مشيرين إلى أعماله الخيرية التى طالت جميع البيوت فى القرية، بالإضافة إلى تشغيل الشباب في الشركات والمصانع ومستشفى العربى، وفقاً لبوابة الاهرام المصرية.

كما أنشأ مكتب العربي لتحفيظ أبناء القرية القرآن الكريم؛ لإيمانه أن كتاب الله هو المرجع الأساسى لجميع أمور الحياة، وهو المنهج السليم لكافة التعاملات.

ونعى العاملون بشركات ومصانع العربي الفقيد بحكايات عن الأعمال الخيرية المساعدات التى قدمها لجميع العاملين بالشركة، بالإضافة الى النظام الذى وضعه بالشركات بحيث يتم منح رحلات عمره مجانيه بعد عدة أعوام من العمل، ورحلات حج بعد ما يتخطى العامل سنوات معينة بالعمل، فضلاً عن الهدايا والوجبات التى يقدمها العربى لجميع العاملين، ما جعل جنازة رجل الأعمال محمود العربى أشبه بمليونية فى حب الفقيد يتسابق فيها المشيعون الذين تخطى عددهم الآلاف للوصول إلى النعش.

يذكر أن الحاج محمود العربي ولد عام 1932 بقرية أبو رقبة بمركز أشمون بمحافظة المنوفية، بدأ حياته في أسرة بسيطة واستطاع عبر سنوات من الكفاح والمثابرة والعرق أن يؤسس قلعة صناعية ضخمة وأن يترك بصمة ويصنع اسماً كبيراً في عالم الاقتصاد .