مصر.. التحقيق في واقعة إجبار ممرض على السجود لكلب

المصدر: البيان

أكد مصدر أمني مصري أن الشرطة بصدد فحص مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه طبيب يجبر ممرضاً مسناً على السجود لكلبه.

وأضاف المصدر أنه جارٍ حاليا تحديد هوية الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو للوقوف على ملابسات الحادث، والتأكد من مدى صحتها وهل المشاهد التي وثقها الفيديو حديثة أم منذ فترة طويلة.

وكان مقطع فيديو متداول مدته حوالي 4 دقائق وثق طبيبا وشخصين آخرين، يرتديان زي أمن إداري ويمسك كل منهم حبلا بينما يقوم الممرض المسن بالقفز فوق الحبل، كما ظهر الطبيب وكأنه يعاتب ويلوم الممرض بسبب إهانته لكلبه، ثم يطلب منه السجود والصلاة للكلب.

وأظهر الفيديو أن المجني عليه رفض طلب الطبيب، مفضلا أن يوصله بالكهرباء أهون عليه من ذلك، فيما ظل الطبيب يلح عليه لإجباره على تنفيذ رغبته.

من جانبه، علق وكيل نقابة الأطباء أسامة عبدالحي على الفيديو، قائلا إنهم لم تصلهم أي شكاوى خاصة بالفيديو، لافتًا أنه يحتوي على تجاوزات إدارية ولا يجوز ما حدث حتى لو كان على سبيل المزاح، وفقا لصحيفة "الوطن" المصرية.

وانتقد وكيل نقابة الأطباء ما فعله الطبيب، مشيرًا أنه لم يكن يتخيل أن العقاب بسبب إهانة أحد زملائه، وأنه لم يكن يعرف أن عقاب الممرض بسبب كلبه، مشددًا على أنه لا يحق لأي طبيب عقاب أي شخص إلا بالإجراءات القانونية.

واعتبر وكيل نقابة الأطباء أن الأمر يقع تحت سلطة النيابة الإدارية حال كون الواقعة في مستشفى حكومي، وأن الأمر يخضع لسلطة إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة حال كونه في مستشفى خاص، مطالبًا الشرطة المصرية بالوصول لهذا الشخص وإحالته لجهات التحقيق المختصة.

وطالب النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، بفتح تحقيق عاجل في واقعة قيام أحد الأطباء بجامعة عين شمس بإهانة ممرض ومحاولة إجباره بالسجود لكلبه.

وقال النائب في تصريحات صحفية له اليوم الجمعة: «عار على مهنة من أنبل المهن على مر التاريخ أن يكون فيها عنصرا بهذا الشكل»، مشددا على ضرورة محاسبته على هذه الواقعة وكل ما ساعده.

ودعا زين الدين، نقابة الأطباء باتخاذ ما يلزم تجاه أحد أعضائها، وإعلان قرارها أمام الرأي العام، لاسيما وأن هذه الواقعة أثارت غضب وأشمئزاز كل المصريين وفق صحف مصرية.

جدير بالذكر أن الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، أعلنت إرسال الفيديو المنتشر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بتعذيب طبيب لممرض مسن وإجباره على السجود لكلب إلى وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار لاتخاذ إجراءات صارمة ضد هذا الطبيب غير المسؤول.

وفي أول رد فعل رسمي لجامعة عين شمس بشأن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والمتعلق بإهانة أحد الاساتذة بالجامعة لأحد الممرضين وإجباره على السجود لكلب، نفى المركز الإعلامي لجامعة عين شمس حدوث الواقعة داخل مستشفيات الجامعة، وأوضح أنها حدثت داخل أحد المستشفيات الخاصة وتم تحويل الطبيب المعني لتحقيق عاجل.

وأكدت جامعة عين شمس ومستشفياتها احترامها الكامل لجميع العاملين بها والمترددين عليها، وشددت على تطبيقها كافة مواثيق الشرف المهني ووفقًا للمعايير الإنسانية العامة والأعراف الجامعية.



