غرق مطعم في النيل والزبائن تتناول العشاء

المصدر: البيان

تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من إنقاذ العشرات من الموت غرقاً بعد جنوح باخرة سياحية كانت تقلهم في النيل وهم يتناولون العشاء بمدينة المنصورة.

وتلقت السلطات المصرية بلاغًا بميل باخرة سياحية تدعى "سيفن ستار" في النيل عند منطقة المشاية بمدينة المنصورة التابعة لمحافظة الدقهلية وصدور استغاثات من الركاب الذين حاولوا التدافع للهروب والنجاة.

وسارعت السلطات بإرسال قوات من الإنقاذ النهري وسيارات من الإسعاف لموقع الحادث، حيث تبين أن الباخرة كانت تقل ركابا يشاركون في حفل، وجنحت بهم في النيل وكادت تقترب من السقوط والغرق.

وقامت السلطات بشفط المياه التي تسللت للباخرة مع إخراج الركاب بأمان، ونقل المصابين منهم جراء التدافع للمستشفى.

وتبين من التحقيقات حدوث ميل شديد في الباخرة نتيجة كسر وهبوط الأعمدة الحاملة لها وفقا لقناة العربية.

وقال أحد المصادر إن الحادث تسبب في إصابة 3 مواطنين بكدمات متفرقة، وأن الجميع خرج من المركب بسلام، وتبين أن مالك المركب يدعى " أحمد عزت" ومعروف لأهالي المنصورة.

وكانت "مديرية أمن الدقهلية" تلقت بلاغاً بجنوح مطعم وكافيه Stasia عن مكانه العائم فيه بالنيل، وسقوط عدد من المتواجدين بداخله في مياه النهر، حتى خلال محاولات قامت بها قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري للسيطرة على الموقف، بالتكاتف مع سيارات إسعاف وضباط مباحث، ممن تبين لهم حدوث ميل شديد فى المطعم "نتيجة هبوط الأعمدة الحاملة للمركب بمياه النهر" وهو ما تسبب بسقوط عدد من المتواجدين بالمطعم في المياه.