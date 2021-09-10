ولادة غير متوقعة لشبلين من أسود أفريقيا في حديقة حيوانات فرنسية

المصدر: أ ف ب

ولد شبلان في 22 أغسطس الفائت في حديقة حيوانات أمنيفيل (شمال شرق فرنسا)، وهي ولادة "مفاجئة" على ما وصفتها الحديقة نظراً إلى عمر والديهما وهما من أسود إفريقيا، إذ يبلغ الذكر 17 عاماً فيما سن اللبؤة 12 عاماً.

وأوضحت حديقة الحيوانات في بيان أن الولادة تمت تحت أنظار الزائرين مشيرة إلى أنها كانت تستبعد أي ولادة جديدة لهذين الزوجين "نظرا إلى تقدم عمر الذكر".

ويعيش الأسد الإفريقي عادةً حتى 12 عاماً "في بيئة طبيعية".

وأعربت حديقة الحيوانات عن ارتياحها إلى هذه "الأخبار السارة في مجال الحفاظ على الأسود الأفريقية"، وهي فصيلة مهددة بالانقراض لم يبق منها سوى 35 ألف عينة في أفريقيا، بحسب البيان.

وأكدت أن الشبلين، وهما ذكر وأنثى، "بصحة جيدة"، وقد تم وضعهما "بعيدًا من الأنظار" مع والدتهما في انتظار فطامهما وتلقيحهما.

كذلك أعلنت أن الجمهور سيتمكن "قريباً" من اختيار اسميهما عبر الشبكات الاجتماعية.