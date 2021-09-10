حارسا أمن يطيحان بوافد تحرش بالنساء في السعودية

المصدر: البيان

تمكن حارسا أمن من السيطرة على وافد آسيوي حاول الفرار من أحد المجمعات التجارية بعد تحرشه بعدد من الفتيات العاملات في مدينة حائل بالسعودية.

وكشف حارس الأمن عبدالرحمن الشمري "23 عاما" عن تفاصيل الحادثة والفيديو المتداول على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" والذي ظهر من خلاله وهو يلقي كرسي بقوة على الوافد الآسيوي أثناء محاولته الفرار لإيقافه.

وقال عبدالرحمن الشمري، تلقينا بلاغات من عدد من العاملات عن تعرضهن لتحرش من وافد آسيوي دخل المجمع بحجة تحديث بياناته الشخصية من الجهاز الآلي "أبشر"، وعلى الفور رصده زميلي عبدالرحمن الخريصي "23 عاما" الذي أمسك به، واقتاده لتسليمه لإدارة المجمع، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، إلا أن الوافد استطاع الإفلات من زميلي متوجهاً إلى البوابة الرئيسية للخروج، وتم إبلاغي عبر الجهاز بفراره، فما كان مني إلا التصرف بسرعة لإيقافه وعرقلته، ولم يكن أمامي سوى كرسي رميته عليه لإيقافه، وبالفعل استطعنا السيطرة عليه وتسليمه لإدارة المجمع التي اتخذت الإجراءات النظامية بحقه. وفقا لصحيفة عكاظ.

وأقر الشمري بأن ما بدر منه من رمي بالكرسي كان تصرفاً خاطئاً، موضحاً أنه لم يكن أمامه في حينها أي وسيلة للقبض على الوافد سوى هذه الطريقة لاسيما أن المتحرش ذو بنية كبيرة.