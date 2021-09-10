عرض إسوارتين لملكة فرنسا المترفة ماري أنطوانيت للبيع.. فيديو

المصدر: البيان

تعرض دار مزادات كريستيز إسوارتين من مقتنيات الملكة الفرنسية ماري أنطوانيت للبيع لأول مرة في التاسع من نوفمبر المقبل في مدينة جنيف السويسرية.

بالإضافة إلى قيمتيهما التاريخية الكبيرة وارتدائهما بوساطة الملكة، التي اشتهرت بالبذخ على الرغم من الفقر المدقع الذي شهده الفرنسيون في عهدها (1774 – 1792)، تحتوي الإسوارتان على أكثر من 100 ماسة فريدة من نوعها.

وطبقا لماري-سيسيل كيزامولو، وهي متخصصة بالمجوهرات بدار كريستيز، تحتوي الإسوارتان على 112 ماسة تتراوح أحجامها ما بين قيراط وأكثر من أربعة قراريط للواحدة.

وتقول كيزامولو: "لدينا إجمالاً ما بين 140 و 150 قيراطا من الماس، وهي كمية لا تصدق. لذا فإن القيمة الجوهرية لهذه القطع هائلة بالفعل".

وتضيف: "كما أنها مصنوعة بطريقة ... (تبدو وكأنها) تتدفق مثل ارتداء القماش. إنها قطعة غير عادية، صُنعت لتلبسها امرأة وتلبسها بسرور. يمكنك أن ترى أنها تحب الماس، يمكنك أن ترى أنه كان شغفاً (لدى ماري أنطوانيت) وانعكس في هذين السوارين. إنها قطعة من التاريخ"، وفق ما نقلت عنها "يورونيوز".