تأجيل «التقاعد» يحول دون التعرّض للخرف المبكر

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

قد يبدو التقاعد بسن مبكرة من الأمور المغرية، لولا أن دراسة كشفت أخيراً عن أن تأجيل الخطوة بضع سنوات قد يساعد ممن هم بعمر التقاعد على الحفاظ على صحتهم العقلية.

ولفت موقع «يوبي» إلى دراسة قامت بها جامعة سانت أندروز في أسكتلندا أكدت أن الأشخاص الذين ينتظرون حتى سن الـ 67 ليتقاعدوا من وظائفهم يحافظون على صحتهم العقلية، ويحمون أنفسهم من خطر التعرض للخرف.

وتمت الدراسة على أكثر من 20 ألف أمريكي، حيث أراد الباحثون تقدير التأثير المحتمل للتقاعد المتأخر على الوظائف الدماغية للأشخاص.

وشرحت جو ماهيري هايل المشرفة على الدراسة بأنه نظرياً، يمكن لتمضية المزيد من السنوات في الوظيفة أن يكون وقائياً، وقالت معلقة: «إن الذين يستمرون بالعمل (مجبرين) على البقاء متنبهين ذهنياً».

وتناول البحث الذي أجرته أشخاصاً بأعمار تتراوح بين 55 و75 عاماً ممن انخرطوا في استطلاع صحي طويل الأجل تحت عنوان دراسة عن الصحة والتقاعد. وقد تضمنت أسئلة معيارية لقياس الذاكرة وبقية الوظائف الدماغية، وشرحت هايل أن الدراسة تضمنت «عدداً كبيراً من عوامل منظور دورة الحياة». وتبين في النهاية للفريق أن الفائدة تستمر لخمسة أعوام على الأقل بعد التقاعد.