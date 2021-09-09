لا تخطر على البال .. تهريب مخدرات عبر الخرفان في الأردن

المصدر: وكالات

كشفت مديرية الأمن العام الأردنية، اليوم الخميس، عن تفاصيل محاولة تهريب كمية ضخمة من المواد المخدرة عبر طريقة محيرة استخدمت الخرفان، لكن العملية باءت بالفشل، حيث تم إلقاء القبض عن أحد المتورطين، وجاري البحث عن المتورط الثاني.

وقال المتحدث الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية، أنه وقبل شهرين تقريبا وردت معلومات حول محاولة أحد الأشخاص تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة إحدى مركبات الشحن، فتم تحديد المركبة وضُبطت.

وأوضح أن المركبة محملة بكمية من الخراف، وعند فحص أحد الخراف تبين أنه استُخدم لتهريب المواد المخدرة، بعدما أُطعمت عبر أنابيب بلاستيكية تحتوي كمية من الحبوب المخدرة.

وأضاف المتحدث الاعلامي أنه تم فحص كافة الخراف التي كانت محملة داخل المركبة، وعددها 300، وتم التعامل معها وإخراج ما يقارب 500 الف حبة مخدرة من داخل أحشائها .

وأكدت مديرية الأمن العام، أنه ومنذ ذلك التاريخ حُددت هوية شخصين تورطا في القضية وجرى التعميم عنهما، حيث حُدد، يوم الأربعاء، مكان وجود أحدهما وأُلقي القبض عليه وما زال البحث جارياً عن المتورط الثاني. .