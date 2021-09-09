سيدة مصرية تقتل شاباً وترمي أعضاءه في القمامة

المصدر: البيان

أمرت نيابة حوادث شرق العاصمة المصرية القاهرة بحبس ربة منزل وزوجها على ذمة التحقيق في اتهامهما بقتل شاباً بعدما حاول الاعتداء جنسياً على ابنتها.

بدأت تفاصيل الواقعة بورود بلاغ من الأهالي لقسم شرطة النزهة، بوجود كرتونة تخرج منها رائحة كريهة بجوار صندوق قمامة بمنطقة الألف مسكن، بحسب موقع مصراوي.

وانتقلت على الفور قوة أمنية لمكان الواقعة وبالفحص عُثر داخل الكرتونة على أشلاء أدمية عبارة عن ساقين ويدين، وبتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن سيدة هي من ألقت الكرتونة.

وكشفت التحقيقات عن هوية الشاب إذ تبين أنه يسكن بمنطقة الزيتون وعلى علاقة غير شرعية مع المتهمة التي تسكن منطقة النزهة.

واعترفت المتهم أنها كانت على علاقة غير شرعية مع المجني عليه، وأنه حاول اغتصاب ابنتها، فخططت لقتله بالاستعانة بزوجها، فاستدرجته إلى منزلها ثم كبلوه وضربوه بقطعة خشب، واستخدموا ساطوراً لتقطيع جثته ورميها بعدة مناطق في النزهة.