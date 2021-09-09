مصر.. إمام مسجد يهتك عرض طفلة

المصدر: البيان

أمرت النيابة العامة في محافظة الدقهلية المصرية، حبس إمام وخطيب مسجد، بتهمة هتك عرض طفلة 10 سنوات، أثناء حضورها درس تحفيظ القرآن في منزله.

وكان مدير أمن الدقهلية تلقى اخطاراً من مدير مباحث الدقهلية بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا من ربة منزل ومقيمة تتهم فيه،إمام وخطيب مسجد "39سنة" بالقرية باستدراج نجلتها 10 سنوات عقب درس القرآن بمنزله وانصراف باقى التلاميذ بعد حفظ القرآن، والتعدي عليها جنسياً.

وأكدت الأم في المحضر أن طفلتها كانت تتردد على منزل المتهم لحفظ القرآن الكريم إلا أنه استدرجها بعد انصراف باقى زملائها وتعدى عليها جنسيا وهتك عرضها وخافت الطفلة إخبارها بالواقعة ولكنها رفضت الذهاب لدرس تحفيظ القرآن بمنزله وبالضغط عليها أخبرتها بما حدث.

وقالت الأم «المجرم استغل إن بنتى أبوها متوفى ويتيمة ومحدش هايحاسبه فهتك عرضها واغتصبها».

وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم وأحيل للنيابة العامة للتحقيق ونفى المتهم تعديه جنسياً على الطفلة، ولكنه اعترف أمام النيابة العامة أنه تحرش بها قائلا «لم يتعد الأمر سوى التلامس والقبلات فقط دون وجود أي علاقة جنسية أو هتك عرض». بحسب "المصري اليوم".

وقررت النيابة العامة حبس المتهم وإحالة الطفلة للطبيب الشرعى والذى أكد من الكشف المبدئى تعرض الطفلة لاعتداء حديث وهو ما يتماشى مع اتهامات الأم.