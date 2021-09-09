فيديو لشباب نصف عراة يثير ضجة في مصر

المصدر: البيان

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمجموعة من الشبان يرقصون نصف عراة بأحد الأفراح الشعبية في واقعة غريبة على المجتمع المصري في منطقة أرض اللواء بإمبابة في مصر.

وظهرت في الفيديو احتفالات غريبة يقوم بها الشباب الذين يرقصون نصف عراة في منتصف أحد الشوارع، إضافة إلى وضع اللمبات الضوئية المكسرة كأرضية يرقصون عليها، ما أثار استفزاز غالبية من شاهدوا الفيديو.

وعلق أحد الرواد : "ده مش احتفالات دينية ولا مولد سيدي العريان ولا طقوس ماسونية.. ده فرح في أرض اللواء واللي في الأرض ده مش تلج ولا فوم ولا نشارة خشب، دي لمض نيون متكسرة" وفق صدى البلد.

وعلق آخر: "لا حول ولاقوة إلا بالله إيه اللي إحنا شايفينه ده"، وأضافت أخرى:"هي فين الأمهات اللي سايبة عيالها تحتفل بالشكل ده".

وعبر آخر عن حزنه قائلا: "المنظر ده محزن مش للهزار خالص ولا للأسف، إزاي ده حال الشباب دي".