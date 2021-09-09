إنقاذ امرأة كانت تعوم على بعد 10 كيلومترات من ساحل هولندا

المصدر: أ ف ب

أنقذت سبّاحة، امرأة كانت تعوم على بعد 10 كيلومترات من الساحل الهولندي الأربعاء بعدما رآها يخت، وفق ما كشف حرس السواحل.

وقد انتشلتها مروحية من المياه ونقلتها إلى مستشفى في روتردام لتعالج من حالة انخفاض حرارة الجسم، بحسب ما جاء في تغريدة لخفر السواحل.

ورمى ركّاب اليخت الذين لمحوا المرأة التي لم يكشف عن هويتها قبالة ساحال خيفينينغن عوّامة لتتمسّك بها بانتظار وصول حرس السواحل.

وأفاد ناطق باسم خفر السواحل بأن المرأة كانت ترتدي بزّة للسباحة وبقيت في المياه لساعات طويلة.

وقد فتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات هذه الحادثة.

