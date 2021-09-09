فندق نباتي يلتزم بمنتجات «خالية من القسوة»

المصدر: إعداد: اليازية البدواوي

عندما افتتح أبوابه قبل عامين وسط فدانين من المشاهد الطبيعية الخلابة، كان «سورسا» أول فندق نباتي في المملكة المتحدة، يقدم قائمة وجبات نباتية بالكامل بروح خالية من القسوة، وفقاً لصحيفة «ذا ميرور».

وهذا الفندق العائد إلى القرن الـ 19 يقع عبر المرتفعات الإسكتلندية، وقد تم تجديده بالكامل وسط مساحات خضراء وحدائق، حيث يمكن للضيوف الاختيار بين 11 غرفة فاخرة.

وقد أفيد أن جميع المنتجات المستخدمة، سواء أكانت الأزياء الرسمية أم أدوات التنظيف، مصنوعة من منتجات خالية من القسوة. وقد التزم مالكا الفندق، جاك ماكلارين - ستورات وأمه ساندرا، باستخدام المنتجين المحليين ما أمكن، والتزود بطاقتهم من خلال شركة «ايكورتيرسيتي»، وهي شركة الطاقة النباتية الوحيدة في البلاد. وقد قال مالكا الفندق لصحيفة «ذا ميرور» انهما في مهمة لـ«إثبات أن الطعام اللذيذ لا يجب أن يأتي على حساب الحيوانات أو الكوكب».

وكجزء من هذا الالتزام بالمجتمع والاستدامة، فإنه مع كل وجبة مكونة من خمسة أطباق يتم تقديمها، يجري تعويض انبعاثات الكربون عن طريق زراعة شجرة واحدة بالاقتران مع «نداء الأرض الخضراء».