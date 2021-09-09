فرن محمول يطهو ويسخن الطعام

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

«سامسونغ كويزين» فرن محمول يطهو الطعام أو يسخنه بينما تنتظر وصول الحافلة، أو أينما كنت، ومتى أردت، إنه أشبه بحقيبة طعام وميكروويف في الوقت عينه، ويتمتع بمواصفات المطابخ المتطورة.

وأشار موقع «يانكو ديزاين» إلى أن الجهاز المتطور يتسم بتكنولوجيا التسخين المدمجة، التي يمكن أن تصل لحرارة 300 درجة فهرنهايت، وتسخن أي شيء تضعه داخل الفرن، بما يجعله وسيلة رائعة في الرحلات، بحسب المصمم بن ساليفان. ويتسم الفرن بخطوط واضحة وشكل مصغر وأزرار متطورة. كما يقسم إلى جزئين، الأعلى والأسفل، ويعتبر وعاء التسخين الأعلى مثالياً لطهو الطعام أو الحفاظ على درجة حرارته، أما الجزء الأسفل فيستخدم لوضع الفواكه أو التحلية، وهو معزول، ما يسمح بتخزين المأكولات الباردة.

ولا يستعمل الفرن المحمول لتسخين الطعام في أي مكان وزمان وحسب، بل يمكنه طهو أي شيء يوضع في الفرن العادي أو الميكروويف.