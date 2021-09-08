علماء يكتشفون حيواناً مفترساً عاش منذ 90 مليون سنة

المصدر: البيان

اكتشف علماء حيواناً مفترساً عاش منذ 90 مليون سنة وأطلقوا عليه لقب « ملك الديناصورات».

وأوضح العلماء، الذين ينتمون إلى جامعة تسوكوبا اليابانية، أن الحيوان المكتشف يعود إلى العصر الطباشيري (145 مليون سنة - 66 مليون سنة) في آسيا الوسطى،.

واكتُشف الديناصور الجديد، المسمى أولوغبيغسوروس أوزبيكستانينسيس، في تكوين بيسيكتي الطباشيري السفلي في صحراء كيزيلكوم في أوزبكستان.

وقال الأستاذ المساعد كوهي تاناكا: «لقد وصفنا هذا الجنس والأنواع الجديدة، استناداً إلى أحفورة معزولة واحدة تعود لفك علوي كبير».

وأضاف: «يمكن استخدام حجم الفك العلوي لتقدير حجم الحيوان، لأنه يرتبط بطول عظم الفخذ، وهو مؤشر راسخ لحجم الجسم، وهكذا تمكنا من تقدير أن كتلة أولوغبيغسوروس أوزبيكستانينسيس تزيد على ألف كلغ، بينما يتراوح الطول من 7.5 إلى 8.0 أمتار تقريبا».

ويتجاوز هذا الحجم إلى حد كبير حجم أي حيوان مفترس آخر معروف من تكوين بيسيكتي، بما في ذلك التيرانوصورات صغيرة الحجم تيمورلينجيا الموصوفة من التكوين نفسه.