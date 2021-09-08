فقدان عمال تحت الأنقاض بحادث إنهيار في مطار الكويت الجديد

المصدر: البيان

أعلنت قوة الإطفاء العام الكويتية، اليوم الأربعاء، وقوع حادث انهيار في موقع قيد الإنشاء بمطار الكويت الجديد، حيث هرعت فرق الإنقاذ للموقع لإجراء عمليات بحث وإنقاذ عن 3 عمال مدفونين تحت الأنقاض.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن الحادث هو "حادث انهيار رملي"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل عن حجمه أو أسبابه.

وذكرت وسائل إعلام كويتية أن وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رنا الفارس، قد تفقدت مشروع مطار الكويت الجديد لمعاينة الأضرار التي نتجت عن الحادث.

انهيار رملي في موقع قيد الانشاء بـ #مطار_الكويت_الجديد وعملية البحث مستمرة عن ثلاثة عمال تحت الانقاض



مسؤول قسم الإعلام الإلكتروني بـ #قوة_الاطفاء_العام الرائد/ رضا السلمان: تم توجيه فرق الانقاذ للموقع وتم العثور على احد العمال وهو على قيد الحياة وجاري البحث عن الاثنين الآخرين pic.twitter.com/hFaGpKuSFK — MOI - وزارة الإعلام (@MOInformation) September 8, 2021