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    فقدان عمال تحت الأنقاض بحادث إنهيار في مطار الكويت الجديد

    المصدر:
    • البيان
    التاريخ:

    أعلنت قوة الإطفاء العام الكويتية، اليوم الأربعاء، وقوع حادث انهيار في موقع قيد الإنشاء بمطار الكويت الجديد، حيث هرعت فرق الإنقاذ للموقع لإجراء عمليات بحث وإنقاذ عن 3 عمال مدفونين تحت الأنقاض.

    وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن الحادث هو "حادث انهيار رملي"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل عن حجمه أو أسبابه.

    وذكرت وسائل إعلام كويتية أن وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رنا الفارس، قد تفقدت مشروع مطار الكويت الجديد لمعاينة الأضرار التي نتجت عن الحادث.

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