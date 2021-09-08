حبس فنان مصري مشهور بسبب سيدة أعمال

المصدر: البيان

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، غيابياً بالحكم بحبس الفنان أحمد فلوكس عامين فى قضية التعرض لسيدة الأعمال ياسمين عزت.

وجاء الحكم ضد فلوكس لإدانته بسب وقذف وإزعاج وتهديد المجني عليها سيدة الأعمال ياسمين عزت،والتهديد بالإيذاء عبر المنصات الإلكترونية،بعد الحكم سابقاً بحبسه سنة غيابياً فى نفس القضية

كما شمل الحكم تغريم المحكوم عليه مبلغ 10 آلاف جنيه، ودفع كفالة بقيمة 5 آلاف جنيه، لوقف تنفيذ حكم الحبس مؤقتاً، مع إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة، بحسب "اليوم السابع" المصرية.

وأقامت المجني عليها التي تمتلك مجموعة من الفنادق ولاعبة منتخب مصر للسلة سابقاً، دعوى ضد فلوكس، تتهمه بالسب والقذف والتعرض لحياتها ولأسرتها، والتهديد بالإيذاء، والتشهير بسمعة العائلات دون وجه حق، ونظرتها المحكمة الاقتصادية، وأصدرت بحقه الحكم المتقدم.