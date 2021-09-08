لقطات مصورة لآخر نمر تسماني انقرض منذ 85 عاماً

المصدر: البيان

عرض الثلاثاء مقطع مصور ملون لآخر النمور التسمانية في الأسر، في الذكرى 85 على نفوقه. فيلم بنجامين، وهو نمر تسماني كان يعيش في حديقة حيوان بوماريس في هوبرت على جزيرة تسمانيا الأسترالية، صوره عالم الطبيعة ديفيد فلاي في ديسمبر 1933، ثم صوره فلاي أيضا عام 1935.

وتعاون الأرشيف الوطني للفيلم والصوت في أستراليا مع الملون الفرنسي سامويل فرانسوا- شتاينينغر، لإعادة إحياء الصور المثيرة لبنجامين. ومن خلال الفيلم، يظهر النمر التسماني في الجيب المخصص بالحديقة، وهو يسير ويستلقي تحت الشمس ويتثاءب ويحك جسمه ويشم الهواء وفق يورونيوز.

أصل الفيلم المصور بكاميرا 35 ميلليمترا كان في حالة جيدة، لكن العمل على تلوينه استغرق من فرنسوا-شتاينينغر مائتي ساعة. وقد نفق بنجامين في 7 سبتمبر عام 1936. وكانت النمور التسمانية أكبر جرابيات آكلة لحوم معروفة في العالم، لكنها انقرضت رسميا في الثلاثينات من القرن الماضي.

والنمور التسمانية؛ والمعروفة أيضا باسم ثيلاسين (Thylacine)، هي حيوانات جرابية مخططة تشبه الكلاب، وانقرضت في استراليا وقتل آخر نمر تسماني في الفترة ما بين عام 1910 و1920، بينما توفي آخر نمر تسماني معروف عام 1936 في حديقة الحيوانات المتواجدة في مدينة Hobart في استراليا.

ومنذ ذلك الحين لم تظهر أي أدلة أخرى تشير إلى أن تلك النمور لا تزال متواجدة في البرية، وأُعلن عن انقراض هذا النوع رسمياً في عام 1986 وفقاً للموقع الالكتروني التسماني لإدارة الحياة البرية.

وبين حين وأخرى تظهر الشائعات حول رؤية النمور التسمانية، فمؤخراً قام شخصان في شمال مقاطعة Queensland في استراليا بتقديم تقارير معقولة ومفصّلة حول حيوانات يبدو أنها تشبه النمور التسمانية إلى حد كبير. وبناء على ذلك أعلن الباحثون في جامعة James Cook يوم 24 مارس عن بدء دراسة استقصائية جديدة؛ لمعرفة ما إذا كانت تلك الحيوانات لا تزال على قيد الحياة.