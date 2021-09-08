سعودي يطلق النار على عامل بمحطة وقود في الرياض "فيديو"

المصدر: البيان

ألقت السلطات الأمنية السعودية القبض على سعودي أطلق النار على عامل في إحدى محطات الوقود لخلاف بينهما

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية بمحافظة وادي الدواسر قبضت على مواطن في العقد الثالث من العمر، لإطلاقه النار على عامل في إحدى محطات الوقود لخلاف بينهما، نتج عن ذلك إصابة العامل وحالته مستقرة ، بحسب وكالة الانباء السعودية "واس".

وأضاف، جرى إيقاف الجاني واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى دائرة النيابة العامة.