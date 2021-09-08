النفايات في كينشاسا تتحول إلى أزياء وآلات موسيقية

المصدر: (كينشاسا - أ ف ب)

تعاود في كينشاسا عاصمة، جمهورية الكونغو الديمقراطية، عروض «فنّاني الأداء»، الذين يرتدون ثياباً مصنوعة من مواد يجمعونها من النفايات، كعبوات المشروبات وأجزاء إطارات السيارات وقطع المرايا، خلال الدورة الخامسة من مهرجان «كين أكت»، الذي يهدف إلى التوعية بالبيئة ويروّج للفنّ.

وشهدت الشوارع المغبرة، التي تجمعت فيها القمامة في حيّ ماكالا الشعبي في العاصمة الكونغولية، السبت، مسيرة محدودة، بسبب القيود المفروضة بسبب «كورونا»، في ختام هذه «اللقاءات الدولية»، التي تقام بعد سنة من الانقطاع بسبب الجائحة.

ويقول صاحب فكرة المهرجان الفنان ايدي ايكيتي (43 عاماً) إنه صمّم أوّل زي خاص من القمامة قبل 13 أو 14عاماً. ويشرح الفنان أنه يهدف إلى «إحضار الفنون إلى الشوارع والسكان والأسواق» وإلى «إثارة موضوع النفايات أيضاً»، مذكراً بأنها «نفايات مستوردة»، كذلك يوضح أنه يسعى إلى تعليم الأطفال خصوصاً.