سفير اليابان لدى السعودية يتناول المفطح بالخمس "فيديو"

المصدر: البيان

نشر السفير الياباني لدى المملكة العربية السعودية، فوميو إيواي، مقطع فيديو على حسابه في "تويتر"، يظهر فيه وهو يتنال "المفطح" بالخمس، في تجربة جديدة له.



وقال السفير فوميو إيواي "جربت تناول "المفطح" بالخمسة في وجبة الغداء واستعنت بنصائح من سعادة محافظة شقراء بمنطقة الرياض حتى أجيد تناول الطعام بالخمس."



جاء ذلك خلال زيارته إلى محافظة شقراء بمنطقة الرياض، تم استعراض ما تتميز به المحافظة في إطار التنمية المستدامة.