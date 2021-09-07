اغتصاب امرأة حامل في وضح النهار

المصدر: البيان

اغتصب رجل امرأة حامل طاردها برفقة اثنتين أخريين بولاية واراب في جنوب السودان

وقال محافظ مقاطعة قوقريال الغربية بولاية واراب ، إن رجلاً قام باغتصاب امرأة حامل في منطقة كواجوك الشمالية – قرية مالك، فيما هرب الجاني إلى الغابة.

وبحسب السلطات الحكومية وقعت الحادثة عندما ذهب ثلاثة نساء يوم الخميس الماضي إلى سوق وونرينق في ساعات الصباح.

وأوضح المحافظ فيكتور ويك كور، لراديو تمازج: "عندما كانت النساء الثلاث عائدات إلى المنزل بعد شراء متطلباتهن السوق ، قام الرجل بمطاردتهم وهربت امرأتان بسرعة لكن المراة الحامل لم تكن سريعة ، وهنا قام الرجل باغتصابها".

وتابع: "في نفس الليلة ذهب أربعة من أقارب الضحية الى منزل الجاني، وطلبوا من زوجته وأطفاله الخروج من البيت ، وقاموا بحرق المنزل أثناء تواجد الجاني بالداخل، لكنه نجا من الحريق وهرب الى الغابة".

وتابع : "عند سماع الخبر ، قامت الشرطة باعتقال الجاني ، و 4 أشخاص من أقرباء الضحية الذين حاولوا أخذ القانون بأيديهم بحرق الجاني في الغرفة، والتحقيقات جارية".

وأدانت بونا ملوال دوت ، نائب رئيس تحالف منظمات المجتمع المدني في ولاية واراب، جريمة الاغتصاب، وحثت السلطات الحكومية بملاحقة مرتكب الجريمة.

وواراب هي ولاية في جنوب السودان وعاصمتها مدينة واراب أو تودش، مساحتها 31.027 كم مربع، وهي جزء من منطقة بحر الغزال. تقع مدينة واراب على بعد حوالي 57 ميل شرق مدينة واو. يمتهن سكان المنطقة الرعي والزراعة حيث يشتهر الدينكا بتربية الأبقار والتي تشكل مظهرا اجتماعىا وتقاس المكانة الاجتماعية للفرد أو الأسرة وسط القبيلة بمقدار ما عنده من ابقار. يربطها مع مدينة واو طريق بري يتفرع بالقرب من واراب ليربطها بالتونج وقوقريال.