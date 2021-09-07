القبض على 3 أشخاص خلال دفنهم مخدرات في شواطئ مسقط

المصدر: البيان

أعلنت شرطة عمان السلطانية، القبض على ثلاثة أشخاص وافدين خلال محاولتهم دفن مواد مخدرة في أحد شواطئ محافظة مسقط.

وأكدت الشرطة في حسابها الرسمي على "تويتر إن: الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ألقت القبض على وافدين اثنين أثناء قيامهما بدفن مواد مخدرة في أحد الشواطئ بمحافظة مسقط في محاولة منهما لبيعها لأحد تجار المخدرات بأسلوب غير مباشر من خلال التواصل الهاتفي.

وأوضحت أنه ضبط بحوزتهما على كمية من مخدري المورفين والكريستال.

كما ألقت القبض على وافد آخر اتبع نفس الأسلوب الإجرامي في إخفاء كمية من مخدري الكريستال والحشيش، وجارٍ اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهمين الثلاثة.