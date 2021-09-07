الكويت .. أستاذ جامعي يتلاعب بدرجات طالبة رفضت الزواج منه

المصدر: البيان

أقدم أستاذ جامعي في الكويت على التلاعب بدرجات طالبة، بعد أن رفضت الزواج منه ، حسبما ذكرت جريدة " الجريدة" الكويتية.

وقالت الصحفية إنه وفي سابقة على مستوى جامعة الكويت، أحالت النيابة العامة، أستاذاً في إحدى الكليات الفنية إلى محكمة الجنايات، بتهمة تزوير محررات رسمية، بعد تلاعبه في درجات إحدى الطالبات.

كانت طالبة قدمت شكوى ضد أكاديمي أفادت خلالها بأنه تقدم لخطبتها غير أن أسرتها رفضته، فقام بالتلاعب في درجاتها بجميع المواد الدراسية، كما أنه منحها «صفراً» في أعمال السنة بمادته رغم التزامها بحضور محاضراته.

وخلال التحقيق، أنكر الأستاذ التهم المنسوبة إليه، فقررت النيابة إخلاء سبيله بكفالة مالية، وإحالته للمحاكمة الجزائية بتهمة التزوير في محررات رسمية.