بسبب إهمال الشرطة البريطانية.. فتاة تتعرض للاغتصاب 15 مرة

المصدر: البيان

تسبب إهمال رجال الشرطة البريطانية في وقوع فتاة، تبلغ من العمر 27 عاماً، ضحية 15 جريمة اغتصاب.

وأوضحت الفتاة، بحسب ما نقلته «سكاي نيوز عربية» عن صحيفة «ميرور»، أنها تعرَّضت للاعتداء أول مرة قبل 15 عاماً في مكان عام.

وكشفت أنه عند ذهابها لإبلاغ مركز الشرطة، اتهمها الشرطي بإضاعة الوقت وأمرها بالعودة إلى المنزل، فركبت سيارة رجلين في المركز عرضا عليها التوصيل، فتعرضت للاغتصاب على يديهما.

وقالت إن عملية الاغتصاب استمرت في منزل أحد المختطفين قبل أن يرسلها إلى منزل رجل آخر أقدم على اغتصابها مع أصدقائه.

وأضافت أنها تعرضت بذلك لـ15 حالة اغتصاب بسبب الإهمال التام من شرطة مدينة أولدهام البريطانية.

الجدير بالذكر أنه لم يتم إلقاء القبض سوى على رجل واحد من بين المغتصبين، الأمر الذي أثار ضجة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي.