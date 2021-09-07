هواة ينفقون آلاف الدولارات لجمع النباتات النادرة

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

ما يحصلون عليه بالمقابل، لا يقدر بثمن، أو هكذا تقول مجموعة من هواة جمع النباتات النادرة حول العالم، ممن يستثمرون أموالاً طائلة في مجموعات نباتية. وقد دفع أحد هؤلاء مؤخراً، ويطلق على نفسه اسم «ميريديان لامب» مبلغ 19297 دولاراً، مقابل نبتة من فصيلة اللوفية بيضاء مرقطة.

وأشار موقع «ريفاينري 29»، إلى أن النباتات المنزلية، شكلت موضة مستجدة، عززتها جائحة «كوفيد 19» بقوة.

إلا أن المسألة بالنسبة لفيك من البرازيل، تتعدى الموضة، وقد بدأت قصته مع جمع النباتات مع انتقاله للولايات المتحدة. وقد انطلق في بناء مجموعته، مع شراء نباتات تذكره بأمه وجدته.

وخلافاً لهؤلاء، لم يستثمر الجميع المال لاقتناء النادر من النباتات منذ فترة طويلة. فلورين البالغة 34 عاماً، تقول إن زوجها أكسبها تلك الهواية منذ حوالي ثلاث سنوات، وأنفقت خمسة آلاف دولار على مجموعتها الخاصة.

يذكر أن النباتات باهظة الثمن، ليست نادرة نباتيا، بل قد يكون الطلب عليها مرتفعاً، الأمر الذي يدفع لارتفاع سعرها، أو قد تكون نادرة تجارياً، بمعنى أن الناس يحتكرونها، في محاولة لخلق ندرة اصطناعية في السوق.