السعودية.. بيع أغلى صقر في العالم مقابل 1,750,000 ريال

المصدر: البيان

شهدت العاصمة السعودية الرياض، مساء أمس الأحد بيع أغلى صقر "جير" في العالم، بعد أن ظفر به صقَّار مقابل 1,750,000 ريال (466،667 دولار)، وذلك في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور الذي أقيم بمقر نادي الصقور السعودي بملهم.

وتعود ملكية الصقر الأصلية لمزرعة باسيفك نورث ويست الأمريكية؛ أفضل مزرعة عالمية للصقور، وهو صقر قرموشة جير (ألترا وايت)، طوله يساوي عرضه، ويبلغ 16 إنشاً ونصف إنش، ووزنه 980 جراماً. بحسب وكالة الانباء السعودية "واس".

وشهد المزاد تنافسًا اسمرت لوقت طويل، بسبب نوعية الصقر الذي يعرض للمرة الأولى في العالم في مزاد.

وكان المزاد قد انطلق في الخامس من أغسطس الماضي، وشهد صفقات بيع قياسية، منها بيع صقر كندي نادر الجمال بمبلغ 350ألف ريال، فيما عرضت مزارع الإنتاج القادمة من 14 دولة، صقوراً من نخبة السلالات، لقيت إقبالاً كبيراً من صقَّاري المملكة والمنطقة.