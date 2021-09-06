حادث مروع توثقه كاميرا مراقبة في السعودية "فيديو"

المصدر: البيان

توفي شخصان وأصيب ثلاث آخرون، إثر حادث مروع شهده طريق الحبيل بمحافظة رجال ألمع غرب منطقة عسير السعودية، "الأحد"

وقال المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة عسير أحمد الألمعي، إن غرفة عمليات الهلال الأحمر بالمنطقة تلقت بلاغاً عند الساعة السادسة من مساءً "الأحد" من مواطن يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق الحبيل بالقرب من محطة فايع، بحسب صحيفة سبق السعودية.

وأوضح أنه على الفور تم توجيه ثلاث فرق إسعافية تابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي للموقع، وعند وصول أولى الفرق،تبين أنه حادث تصادم لمركبتين نتج عنه وفاتان وثلاث إصابات اثنتان منها خطيرة والثالثة متوسطة، وتم تقديم الخدمات الطبية الإسعافية، ونقلهم إلى مستشفى الدرب العام.

وأهاب "الألمعي" بجميع قائدي المركبات بأخذ الحيطة والحذر، وعدم السرعة أو الانشغال أثناء القيادة، مع أهمية ربط حزام الأمان.