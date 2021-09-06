استخراج هاتف نوكيا من معدة ثلاثيني بكوسوفو

المصدر: إعداد: فاتن صبح

ابتلع رجل في الـ33 من كوسوفو هاتف نوكيا من طراز 3310 استقر في معدته وتسبب له بآلام مبرحة فساعده الأطباء لاستخراجه في عملية منظار باطني.

وأشارت التقارير بحسب ما ذكر موقع "ميرور" إلى أن الهاتف المتنقل الصادر في بداية الألفية الثانية كان "أكبر من أن يتم هضمه" وأن حياة المريض كانت بخطر نظراً لإمكانية تسرب حمض البطارية التآكلي إلى المعدة. وقام فريق طبي بقيادة الدكتور إسكندر تيلجاكو بإزالة الجسم الغريب دون إحداث جروح في المعدة واستخراج القطع الثلاث منه عبر عملية منظار باطني. ونشر أفراد الفريق صوراً عبر موقع "فيسبوك" للهاتف الأحمر الصغير بعد إزالته، إضافة لصور الأشعة التي تظهر وجوده داخل الجسم. وإذ أعرب الطبيب الجراح عن سعادته لإتمام العملية دون "مضاعفات"، ذكرت وسائل الإعلام المحلي أن الرجل ذهب بنفسه إلى المستشفى في العاصمة بريستينا بعد أن شعر بالألم عقب ابتلاع الهاتف. وتجدر الإشارة إلى أن الهاتف هو واحد من الأغراض الغريبة الكثيرة التي يقوم الناس بابتلاعها على الرغم من احتوائها على أزرار وبطاريات.