طريق القمامة السريع في بلجيكا.. فيديو

المصدر: البيان

تغطي الطريق السريع المهجور في شرق بلجيكا، كيلومترات من القمامة.

ويعتبر الطريق المكب المؤقت، الذي يضم 90 ألف طن من الحطام المحلي الممتد على طول ثمانية كيلومترات في كلا الاتجاهين من الطريق السريع أ 601 المغلق شمال مدينة لييغ.

أغلب أطنان القمامة، التي تشكل هذا المكب المؤقت تتكون من مخلفات الفيضانات التي شهدتها البلاد في منتصف يوليو الماضي، ما يدل على حجم الدمار الذي أحدثته الفيضانات غير المسبوقة، بحسب "يورونيوز".