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    اصطياد سمكة مخيفة برأس أفعى.. فيديو

    المصدر:
    • البيان
    التاريخ:

    اصطاد الصياد الأمريكي مايك باول سمكة غريبة ومخيفة ذات أنياب، من نوع رأس الأفعى، وتزن نحو 2.7 كغ، في بحيرة كانتون. 

    يقول خبراء الحياة البرية المحليون إن موطنها الأصلي قارة آسيا، وأنها غير قانونية في الولايات المتحدة، حيث إنها سمكة ضارة ومفترسة ولذلك لا يمكن امتلاكها، كما يتم الخلط بينها وسمك "رأس الثعبان".

    ويأمل المسؤولون في الحياة البرية من الحفاظ عليها من الانقراض، حسب ما ذكره موقع "سي إن إن عربي".

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