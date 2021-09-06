جسم الإنسان ما زال يتطور

المصدر: (دبي - البيان)

توصل علماء أستراليون من جامعة أديلايد إلى اكتشاف مذهل، يؤكد أن تطور جسم الإنسان لم ينته على الإطلاق، وهو مستمر أمام أعيننا.

ومن علامات هذا التطور المتواصل لجسم الإنسان ظهور الشريان الأوسط في الساعد، الذي كان يُعتبر سابقاً «غير ضروري» وانقرض حتى في الجنين في الرحم.

ويعد الشريان الأوسط لغزاً، ولا يزال الجدل دائراً في أوساط العلماء حول الغرض منه. ويُعتقد أنه يتطور كعامل مساعد لضخ الدم بشكل أكثر كفاءة عبر الذراعين. وفي الجنين يموت، وينقل الوظائف إلى الشرايين الشعاعية والزندية.