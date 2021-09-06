الثيران الهائجة تعود لمطاردة العدائين

المصدر: (مدريد - رويترز)

اندفعت عشرة ثيران هائجة عبر شوارع فيلاسيكا دو لا ساجرا، أمس، مطاردة مئات العدائين في أول مهرجان لركض الثيران يقام في إسبانيا منذ بداية جائحة «كوفيد 19».

وتنظم قرى ومدن في أنحاء إسبانيا هذه المهرجانات غير أنها كانت ممنوعة في العام الماضي بفعل تطبيق قيود صحية صارمة. وقد تزايدت المعارضة لهذه المهرجانات في السنوات الأخيرة، بينما ظل المجتمع الإسباني منقسماً إزاء قضية استخدام الثيران في التسلية.

ولم يصب أحد بأذى خلال جولة الركض الأولى في القرية التي تبعد 65 كيلومتراً جنوبي مدريد.