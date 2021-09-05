«ناسا» تنجح في أخذ عينة من صخور المريخ

المصدر: د ب أ

نجحت مركبة برسيفيرانس الجوالة لوكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» من أخذ أول عيناتها من صخور كوكب المريخ ووضعها بأمان في حاوية لإعادتها إلى الأرض.

ونشرت وكالة الفضاء الأمريكية، على حسابها على «تويتر»، اليوم، تغريدة جاء فيها: «لقد حصلت عليها» إلى جانب صورة لقطعة من الصخور موضوعة بشكل آمن في حاوية مرتبطة بالمركبة.

كانت «برسيفيرانس» قد حفرت في صخرة صغيرة على سطح المريخ في 2 سبتمبر، لكن نظراً إلى ظروف إضاءة ضعيفة، لم يتمكن المهندسون في مركز التحكم في جنوب كاليفورنيا في البداية من رؤية ما إذا كانت العينة موجودة فعلاً في أنبوب الاستخراج.

وأظهرت الآن صور جديدة ذات إضاءة أفضل أن مهمة الحفر كانت ناجحة.

وسيتم لاحقاً إرسال العينة، التي سمكها أكثر قليلاً من سمك قلم رصاص، إلى الأرض وإجراء دراسات عليها.

ومن بين أمور أخرى تريد «ناسا» معرفة ما إذا كان الصخرة تحتوي على دليل على حياة ميكروبية سابقة على الكوكب الأحمر.