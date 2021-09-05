«الواي فاي» مقابل حل معادلة رياضية معقدة

المصدر: إعداد: فاتن صبح

حوّل مقهى تايلندي في ولاية تكساس الأمريكية، كلمة المرور للحصول على خدمة «واي فاي» إلى معادلة رياضية أمتعت بعض الرواد وأحبطت بعضهم.

وذكر موقع «ميرور» أن أحد الزوار شارك عبر موقع «ريديت» شعوره بالذهول لدى زيارته مقهى «يايا ثاي» في سان أنطونيو بتكساس، وقراءة التفاصيل المؤدية لفرصة حصوله على خدمة الإنترنت. وقد تفاجأ الزائر بمعادلة رياضية معقدة ووجد نفسه مضطراً لمشاركتها على الموقع للحصول على مساعدة الشطار في حل المعادلات الرياضية وفرصة الحصول على الإنترنت.

وفي خطوة مماثلة، تقوم جامعة في الصين بحث طلابها على حل المعادلات للحصول على كلمة المرور. وعلق أحد أفراد الطاقم التعليمي على المسألة بالقول في حديث لأخبار بكين: «نرمي من خلال ذلك لتعزيز جاذبية الرياضيات وتشجيع الطلاب على العمل بجدّ».

أما بالنسبة لحجة المطعم في الإقدام على خطوة تعقيد عملية الحصول على كلمات المرور للإنترنت فليست واضحة تماماً، إلا أنها بلا أدنى شك تجعله محطاً لحديث الزوار ورواد مواقع التواصل، لا سيما أنه ذهب بعيداً في مسألة منح كلمات المرور التي تعتبر بعيدة في الأوضاع التقليدية عن البساطة.