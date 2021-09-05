مصر.. مقتل وإصابة العشرات فى حادث انقلاب أتوبيس

المصدر: البيان

لقي 8 أشخاص مصرعهم وأصيب 38 آخرون في حادث انقلاب أتوبيس بطريق "السويس- القاهرة"، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف السويس، برئاسة الدكتور محمد طنطاوي، بـ30 سيارة إسعاف وجارى نقل المصابين إلى مستشفى العام، وتم نقل المتوفين إلى نفس المستشفى.



تلقى اللواء محمد الألفي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن السويس، إخطارًا من الدكتور محمد طنطاوى، مدير مرفق إسعاف السويس، يفيد بوقوع حادث انقلاب أتوبيس بالقرب من مدخل المحافظة "كمين 109" بطريق" السويس- القاهرة"، وعلى الفور تم الدفع بعشرين سيارة إسعاف لنقل المصابين من مكان الحادث إلى مستشفى السويس العام وفق صحف مصرية.

وأعلنت مديرية الصحة بالسويس حالة الطوارئ القصوى بالمستشفى العام لعلاج المصابين، كما تم فتح غرف العمليات للحالات التى تحتاج تتدخل جراحى.