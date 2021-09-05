رائدان يسيران 8 ساعات في فضاء المحطة الدولية

المصدر: (موسكو - د ب أ)

أجرى رائدا فضاء روسيان عملية سير، استمرت ثماني ساعات، في محطة الفضاء الدولية، للعمل في وحدة بحث روسية «ناوكا» غير أن أوليج نوفيزكي وبيوتر دوبروف لم يجريا جميع المهام المقررة، خلال المهمة، التي استمرت سبع ساعات و54 دقيقة، طبقاً لما أعلنته هيئة الفضاء الروسية (روسكوسموس) أمس.

وأضافت الهيئة إنه سيتم استكمال المهام الباقية، خلال عملية السير التالية، يوم الخميس المقبل. ومن المقرر إجراء إجمالي 11 عملية سير في الفضاء في الأشهر القليلة المقبلة.

وقالت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا): تم تحقيق الهدف الرئيسي لتوصيل كابلات الطاقة بالوحدة الجديدة، مما يعني أنه يمكن إمدادها بالكهرباء من الجزء الأمريكي لمحطة الفضاء الدولية.

يذكر أنه بعد وصول وحدة «ناوكا» بوقت قصير في محطة الفضاء الدولية في يوليو الماضي، وقع حادث، فقد تم إطلاق الدافعات على متن الوحدة عن طريق الخطأ، ربما بسبب خلل في البرنامج، مما أدى إلى تحول بواقع 45 درجة للمحطة عن مسارها المعتاد.