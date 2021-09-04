أكثر زبائنه فنانون.. حبس خريج تربية رياضية في مصر امتهن العلاج الطبيعي

المصدر: البيان

قررت نيابة مدينة نصر المصرية حبس خريج تربية رياضية امتهن العلاج الطبيعي 4 أيام على ذمة التحقيق وإغلاق المركز الخاص به.

ووجهت النيابة إلى المتهم، الشهير بـ«سمكري البنى آدمين»، تهمة استبدال المهنة في بطاقة الرقم وتزوير شهادة التخرج.

وذكر موقع «اليوم السابع» الإخباري أن أجهزة الأمن بالقاهرة ومباحث الأموال العامة وإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة أغلقت أمس مقر المركز الصحي الذي يزاول فيه المتهم عمله.

وأكدت نقابة العلاج الطبيعي في مصر أن المتهم انتحل صفة اختصاصي علاج طبيعي.

يذكر أن مركز العلاج الطبيعي «سمكري البني آدمين» اشتهر خلال الفترة الماضية بسبب تردد الفنانين عليه، لإجراء علاج طبيعي لفقرات العمود الفقري.