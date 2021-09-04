مصر.. يقتل والده بسكين بسبب سلك الدش

المصدر: البيان

اعترف عامل "35 عاماً"ًمتهم بقتل والده في كفر الشيخ المصرية، اليوم "السبت" أمام النيابة العامة، خلال التحقياقات أنه لم يقصد قتل والده، ولم يفكر لحظة في قتله لكنه فوجئ بوالده يدخل معه في مشادة كلامية بعد ظنه أنه يتعمد إتلاف سلك الدش، فوقع الحادث دون قصد.

وقال: "كنت ماسك سكين باستخدمه في إصلاح سلك الدش لحظة حدوث مشادة كلامية بيني ووالدي، وتطاولت السكين مني دون قصد فحدثت إصابة والدي بقطع شرايين القدم، والتي نتج عنها وفاته".

واضاف:"لم أفكر لحظة في قتله لكن في الواقعة الأخيرة فوجئت بوالدي يدخل معي في مشادة كلامية بعد ظنه بأنه يتعمد إتلاف سلك الدش، فوقع الحادث دون قصد". بحسب موقع "مصراوي".

وكان مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى بلاعاً، بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى سيدي سالم المركزي، بوصول "برهامي.أ"، 60 عاماً، إلى المستشفى مصاباً بقطع في شرايين القدم.

وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى، وبسؤال ذوي المجني عليه، أفادوا أن نجله "محمد"، 35 عاماً، عامل، ويقيم بنفس القرية، جرحه بسلاح أبيض سكين إثر مشادة كلامية حدثت بينهما بمنزلهما الكائن بالقرية.

وجرى تحويل المجني عليه إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لسوء حالته، فيما تلقى مركز شرطة سيدي سالم إشارة بوفاته متأثراً بإصابته.

وكشفت تحريات رئيس مباحث مركز شرطة سيدي سالم، عن حدوث خلافات أسرية بين المجني عليه ونجله المتهم، جعلت الأب يقرر عزل نجله من المعيشة معه.