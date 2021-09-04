مصر.. يذبح طفلة شقيقه قرباناً للجن

المصدر: البيان

أقدم سائق توكتوك، في محافظة سوهاج المصرية، "الجمعة"، على ذبح طفلة شقيقه 4" أعوام" قرباناً للجن، وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

وتلقى مدير أمن سوهاج، إخطاراً من مركز شرطة أخميم، بورود بلاغ بالعثور على طفلة مذبوحة داخل منزل.

بالانتقال والفحص، تبين من المعاينة العثور على الطفلة "شيماء. ح" 4 أعوام جثة هامدة، غارقة في دمائها، وبها جرح ذبحي عميق في الرقبة أعلى حفر بمنزل ملك عمها "أحمد. ح" في العقد الخامس من العمر سائق توكتوك، وفقاً لموقع مصراوي.

وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الجريمة عم المجني عليها، وخلال التحقيق مع المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة، وأنه أقدم على قتل المجني عليها بناء على طلب أحد الدجالين منه ذبح طفل لم يبلغ الحلم على مكان يعتقد أنه مقبرة أثرية، قربانًا للجن، حتى يمكن "فك الرصد" واستخراج الكنز الأثري.