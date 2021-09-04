وجبة سمبوسة تثير ضجة

المصدر: إعداد: نهى حوا

انتشرت، سريعاً، على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لوجبة سمبوسة هندية، بعد أن لاحظ الناس وجود أرقام تسلسلية عليها.

ووفقاً للموقع الإخباري الهندي «إنديا توداي»، كان مستخدم «تويتر»، نيتن ميسرا، قد طلب عجينة «ساموسا» من إحدى الشركات الناشئة لتذوق طعمها، عندما فوجئ أن وجبته الخفيفة اللذيذة تحوي على أرقام متسلسلة.

وقام بالتقاط صورة للسمبوسة مع رموزها المتسلسلة، ونشرها على حسابه، كاتباً: «الساموسا التي طلبتها تحوي أرقاماً متسلسلة. هل يمكن للتكنولوجيا، رجاء، أن تبقى بعيدة عن الحلواني الذي أطلب منه».

وعلى الفور، انتشرت الصورة التي التقطها على نطاق واسع، وتلقى الرجل الكثير من الرسائل المتواصلة.

ويبدو أن الناس في البداية فاتهم المغزى من تغريدته، إذ بدأوا بإرسال طلبات شراء إليه، وهو ما اضطره إلى نشر تغريدة أخرى على «تويتر»، طالباً من الناس التوقف عن إرسال طلبات الشراء وإرسالها بدلاً من ذلك الى شركة «ساموسا بارتي».

وعلى الأثر، تدفقت الملاحظات الظريفة من قبل مستخدمي «تويتر»، فكتب أحدهم، ويدعى راغهوراما بهات، قائلاً: «من فضلكم لا تشتروا مثل تلك السمبوسة، فهذه تقنية قديمة تعود إلى القرن التاسع عشر، بل اشتروا واحدة برمز كيو آر مشفرة التي هي أكثر أماناً».

وتهدف الشركة الناشئة، ومقرها في بنغالورو، تقديم مجموعة متنوعة من السمبوسة المقرمشة، وهي تقوم بختمها برموز تسلسلية مختلفة من أجل التمييز بين الأصناف المتاحة.