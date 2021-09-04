السعودية.. القبض على شخص تحرش بالنساء في أحد الأماكن العامة

المصدر: البيان

ألقت شرطة منطقة المدينة المنورة في السعودية القبض على شخص تحرش بالنساء في أحد المرافق العامة.

وأكد المتحدث باسم شرطة منطقة المدينة المنورة عبر حساب الأمن العام بتويتر، أن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية الشخص والقبض عليه بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر تحرش الشخص بالنساء في أحد المرافق العامة، بألفاظ وسلوكيات تتنافى من الأخلاق الإسلامية والآداب العامة.

وأوضح أن الشخص المخالف مواطن سعودي في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.