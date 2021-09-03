بسبب اقتباس قرآني غير ملائم.. شكوى ضد حضانة أطفال في مصر

المصدر: البيان

تلقَّت وزارة التضامن الاجتماعي في مصر شكوى ضد حضانة أطفال بسبب اقتباس قرآني غير ملائم.

وتفاعلت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، مع الشكوى المقدَّمة التي تفيد بتداول صورة على مواقع التواصل الاجتماعي لحضانة عليها لافتة تتضمن الآية الكريمة من سورة يوسف: «أرسله معنا غداً يرتع ويلعب وإنا له لحافظون».

ووجَّهت الوزيرة ببحث الشكوى وإخطار مسؤولي الحضانات على مستوى الجمهورية لرصد موقعها واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفق ما ذكره موقع «اليوم السابع».

يُذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي أبدت اهتماماً واسعاً بمتابعة عمل الحضانات والتأكد من التزامها بالإجراءات الاحترازية حفاظاً على سلامة الأطفال.