انفجار "درون" داخل فم تمساح حاول التهامها.. فيديو

تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة انفجار "درون" داخل فم تمساح حاول التهامها.

ويظهر الفيديو "درون" تحوم فوق رأس تمساح كان داخل أحد المسطحات المائية الضحلة، وبمجرد أن لفتت الدرون نظر التمساح تحين الفرصة ثم انقض عليها ليحكم فكيه عليها، ظنا منها أنها طائر أو فريسة.

راح التمساح يكرر محاولات مضغ الدرون وتحطيمها، حتى انفجرت داخل فمه محدثة دخانا تصاعد من بين فكيه، وسط ذهول من يلتقطون الفيديو.

يشار إلى أن ناشري المقطع لم يوضحوا مكان تصويره، أو الدولة التي شهدت الواقعة.