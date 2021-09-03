بطيخ عملاق بوزن 90 كيلوغراماً في الصين

المصدر: البيان

أثارت بطيختان شتويتان عملاقتان يزيد وزنهما على 90 كلغ وبطول بـ 1.45 متر الانتباه على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتعود البطيختان إلى المزارع تشانغ فوشينغ من قرية تشن ليو الغربية بمقاطعة خنان الصينية.

يقول تشانغ فوشينغ، إن إنتاج هذا العام وصل إلى 10 آلاف جين (ما يعادل نصف كلغ) للمو الواحد. "بحلول نهاية سبتمبر، ستصل الطاقة الإنتاجية لكل مو إلى 16000 جين.

ووفقًا لسعر الشراء الحالي من الباب إلى الباب المقدر بـ 0.2 يوان لكل جين، فإن عائدات المو الواحد ستصل إلى 3000 يوان"، بحسب صحيفة "الشعب" الصينية.