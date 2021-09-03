نموذج طائرة هليكوبتر مصغّر لرحلات كوكب المريخ

المصدر: بكين - رويترز

قال المركز الوطني الصيني لعلوم الفضاء إن الصين ابتكرت نموذجاً أولياً لطائرة هليكوبتر صغيرة تقوم بأعمال الاستطلاع في رحلات مستقبلية لكوكب المريخ في أعقاب الهبوط التاريخي لمسبار آلي على سطح الكوكب الأحمر قبل بضعة أشهر.

وتُظهر صورة نشرها المركز على موقعه الرسمي الأربعاء أن النموذج المصغر يشبه في شكله الهليكوبتر الآلية إنجنيويتي التي طورتها إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) لرحلة مركبتها الفضائية برسيفيرنس التي تنظمها هذا العام.

وقال المركز إن الهليكوبتر ستكون أداة لمتابعة الاستكشافات الفضائية الصينية على كوكب المريخ، ولم يورد مزيداً من التفاصيل.

وأنزلت الصين مسباراً على المريخ في مايو في أول بعثة لها على الكوكب لتصبح ثاني دولة بعد الولايات المتحدة تقوم بذلك. وهبطت مركبة برسيفيرنس الفضائية التابعة لناسا على الكوكب في فبراير.

وقامت الهليكوبتر إنجنيويتي بأولى رحلاتها من مركبة ناسا في أبريل الماضي وحلقت على ارتفاع ثلاثة أمتار عن السطح في أول تطوير بشري ناجح لطائرة تحلق خارج نطاق كوكب الأرض.